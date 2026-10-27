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27.10.2026 17:58:13
Gewinne in Zürich: SPI klettert zum Ende des Dienstagshandels
Für den SPI ging es am Dienstag aufwärts.
Der SPI sprang im SIX-Handel schlussendlich um 0.46 Prozent auf 20’599.98 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.567 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 20’506.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’505.91 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’606.91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’455.15 Punkten lag.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19’771.23 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 20’183.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17’295.35 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.92 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell SIG Group (+ 9.57 Prozent auf 15.00 CHF), Xlife Sciences (+ 8.51 Prozent auf 9.44 CHF), INFICON (+ 8.35 Prozent auf 184.20 CHF), ASMALLWORLD (+ 8.03 Prozent auf 1.48 CHF) und DocMorris (+ 7.20 Prozent auf 15.94 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-5.45 Prozent auf 0.02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5.24 Prozent auf 19.90 CHF), MCH (-4.64 Prozent auf 6.58 CHF), Curatis (-4.58 Prozent auf 16.65 CHF) und BioVersys (-3.67 Prozent auf 23.60 CHF).
Die teuersten SPI-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3’607’587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 347.351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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