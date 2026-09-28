Gewinne in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Am Montag springt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.68 Prozent auf 19’904.84 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.605 Prozent höher bei 19’890.91 Punkten in den Montagshandel, nach 19’771.23 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 19’876.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’904.84 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’270.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der SPI-Kurs 19’954.36 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 16’530.92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.11 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Calida (+ 7.49 Prozent auf 13.78 CHF), GAM (+ 4.57 Prozent auf 0.07 CHF), Tecan (N) (+ 2.78 Prozent auf 229.40 CHF), Adecco SA (+ 2.22 Prozent auf 24.86 CHF) und Molecular Partners (+ 2.17 Prozent auf 3.29 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-8.45 Prozent auf 0.65 CHF), EvoNext (-6.67 Prozent auf 2.10 CHF), Schlatter Industries (-4.86 Prozent auf 17.60 CHF), BioVersys (-4.58 Prozent auf 25.00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2.82 Prozent auf 48.20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die GAM-Aktie aufweisen. 327’535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 315.923 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch