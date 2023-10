Gewinne in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Montag legte der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0.50 Prozent auf 13’576.24 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.802 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.423 Prozent auf 13’565.43 Punkte an der Kurstafel, nach 13’508.31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 13’605.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’542.13 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der SPI bei 14’368.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 14’943.64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, einen Stand von 13’733.76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3.33 Prozent nach unten. Bei 15’314.62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’451.76 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Molecular Partners (+ 8.22 Prozent auf 3.29 CHF), Bellevue (+ 5.49 Prozent auf 20.00 CHF), lastminutecom (+ 5.38 Prozent auf 23.50 CHF), BVZ (+ 5.29 Prozent auf 895.00 CHF) und GAM (+ 5.00 Prozent auf 0.42 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-31.11 Prozent auf 9.30 CHF), Kinarus (-25.00 Prozent auf 0.00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-10.59 Prozent auf 10.30 CHF), Evolva (-7.94 Prozent auf 2.90 CHF) und Groupe Minoteries SA (-7.41 Prozent auf 250.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 13’233’275 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 264.426 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

2023 hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9.16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

