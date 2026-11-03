SPI 998750 / CH0009987501
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03.11.2026 15:58:16
Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Der SPI zeigt sich aktuell wenig bewegt.
Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.15 Prozent fester bei 20’898.24 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.652 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.373 Prozent schwächer bei 20’789.85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’757.08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’944.65 Zählern.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 19’397.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’208.44 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 16’982.87 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 14.56 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’944.65 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.
Die Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 35.24 Prozent auf 1.42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12.21 Prozent auf 533.00 CHF), Gurit (+ 5.44 Prozent auf 50.40 CHF), PolyPeptide (+ 5.08 Prozent auf 43.45 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 4.78 Prozent auf 4.82 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-10.87 Prozent auf 30.75 CHF), Curatis (-10.11 Prozent auf 16.90 CHF), GAM (-9.23 Prozent auf 0.06 CHF), Addex Therapeutics (-8.85 Prozent auf 0.02 CHF) und Molecular Partners (-7.55 Prozent auf 2.57 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’574’956 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358.019 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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