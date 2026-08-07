Gewinne in Zürich: So steht der SLI aktuell

Am Freitag verbucht der SLI um 15:40 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.47 Prozent auf 2’339.82 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.172 Prozent tiefer bei 2’324.92 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’328.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’326.80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’346.48 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1.91 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SLI mit 2’300.78 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2’109.83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’983.09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8.78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4.77 Prozent auf 72.48 CHF), Galderma (+ 2.47 Prozent auf 182.65 CHF), Sika (+ 1.99 Prozent auf 195.10 CHF), Julius Bär (+ 1.81 Prozent auf 75.50 CHF) und Roche (+ 1.65 Prozent auf 370.70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-8.23 Prozent auf 38.37 CHF), Swisscom (-2.57 Prozent auf 626.50 CHF), Holcim (-1.60 Prozent auf 71.42 CHF), Logitech (-0.80 Prozent auf 83.94 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.80 Prozent auf 198.50 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die Amrize-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’363’756 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310.101 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.59 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch