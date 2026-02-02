Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.67 Prozent höher bei 18’342.50 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.406 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.047 Prozent auf 18’211.92 Punkte an der Kurstafel, nach 18’220.41 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18’342.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’211.92 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, mit 18’219.49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’982.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SPI auf 16’741.25 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.550 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18’642.83 Punkten. Bei 17’950.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 7.77 Prozent auf 3.54 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.47 Prozent auf 1.12 CHF), Villars SA (+ 3.51 Prozent auf 590.00 CHF), Nestlé (+ 2.93 Prozent auf 75.58 CHF) und Richemont (+ 2.67 Prozent auf 153.55 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Evolva (-10.23 Prozent auf 0.77 CHF), Gurit (-6.47 Prozent auf 19.22 CHF), Perrot Duval SA (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Adval Tech (-4.24 Prozent auf 31.60 CHF) und Private Equity (-4.07 Prozent auf 59.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’532’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309.283 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch