Villars Aktie 260965 / CH0002609656
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SIX-Handel im Blick
|
02.02.2026 12:26:43
Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags
Der SPI notiert am Montag im Plus.
Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.67 Prozent höher bei 18’342.50 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.406 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.047 Prozent auf 18’211.92 Punkte an der Kurstafel, nach 18’220.41 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 18’342.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’211.92 Einheiten.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, mit 18’219.49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’982.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SPI auf 16’741.25 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.550 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18’642.83 Punkten. Bei 17’950.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 7.77 Prozent auf 3.54 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.47 Prozent auf 1.12 CHF), Villars SA (+ 3.51 Prozent auf 590.00 CHF), Nestlé (+ 2.93 Prozent auf 75.58 CHF) und Richemont (+ 2.67 Prozent auf 153.55 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Evolva (-10.23 Prozent auf 0.77 CHF), Gurit (-6.47 Prozent auf 19.22 CHF), Perrot Duval SA (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Adval Tech (-4.24 Prozent auf 31.60 CHF) und Private Equity (-4.07 Prozent auf 59.00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’532’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309.283 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Villars SA
|
12:26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
29.01.26
|SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.01.26
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI startet im Minus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|SIX-Handel SPI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Villars SA
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18’367.92
|0.81%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu Monatsbeginn zu. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.