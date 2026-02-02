Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'328 1.1%  SPI 18'368 0.8%  Dow 48'892 -0.4%  DAX 24'656 0.5%  Euro 0.9203 0.4%  EStoxx50 5'955 0.1%  Gold 4'751 -2.3%  Bitcoin 60'182 1.1%  Dollar 0.7754 0.3%  Öl 66.0 -6.7% 
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Highlight Communications-Aktiefester: Deutliche Zuwächse bei Ergebnis und Cashflow
Nach Warsh-Nominierung für Fed-Posten: Darum verliert der Franken zum Euro und Dollar
VW-Aktie kaum bewegt: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
SIX-Handel im Blick 02.02.2026 12:26:43

Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags

Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags

Der SPI notiert am Montag im Plus.

Villars
556.09 CHF 0.53%
Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.67 Prozent höher bei 18’342.50 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.406 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.047 Prozent auf 18’211.92 Punkte an der Kurstafel, nach 18’220.41 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18’342.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’211.92 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, mit 18’219.49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’982.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SPI auf 16’741.25 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.550 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18’642.83 Punkten. Bei 17’950.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 7.77 Prozent auf 3.54 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.47 Prozent auf 1.12 CHF), Villars SA (+ 3.51 Prozent auf 590.00 CHF), Nestlé (+ 2.93 Prozent auf 75.58 CHF) und Richemont (+ 2.67 Prozent auf 153.55 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Evolva (-10.23 Prozent auf 0.77 CHF), Gurit (-6.47 Prozent auf 19.22 CHF), Perrot Duval SA (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Adval Tech (-4.24 Prozent auf 31.60 CHF) und Private Equity (-4.07 Prozent auf 59.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’532’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309.283 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
11:23 UBS Logo UBS KeyInvest: Schlagzeilen machen Kurse
10:39 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
09:21 Marktüberblick: Crash in den Edelmetallen
09:07 SMI mit freundlichem Wochenausklang
30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dänemark bestellt Munition bei Rheinmetall - Aktie tiefer - so reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SPI 18’367.92 0.81%

Datum Titel
12:34 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 60 Euro - 'Buy'
12:28 Aktien Frankfurt: Anleger verdauen Preisschock bei Edelmetallen - Dax im Plus
12:21 ROUNDUP: Gold und Silber nach Rekorden unter Druck - Auch Kupfer schwächelt
12:17 Regierung: Keine Zahnarzt-Privatisierungspläne
12:14 Im Rechtsstreit mit Ämtern schneller zum Urteil
12:07 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
12:05 ANALYSE-FLASH: Goldman setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste - Ziel 299 Euro
12:05 Tchibo erhöht die Kaffeepreise
12:05 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Buy'
12:04 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Equal Weight'