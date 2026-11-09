SPI 998750 / CH0009987501
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09.11.2026 12:26:18
Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagmittag
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.
Am Montag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.45 Prozent auf 20’925.37 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.646 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.114 Prozent leichter bei 20’807.95 Punkten, nach 20’831.76 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’925.37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’807.95 Punkten erreichte.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der SPI bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’509.58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’974.56 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 14.71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 21’271.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.
SPI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 9.21 Prozent auf 144.60 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.95 Prozent auf 1.06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4.58 Prozent auf 59.40 CHF), DocMorris (+ 4.42 Prozent auf 17.23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.86 Prozent auf 5.92 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.38 Prozent auf 29.50 CHF), Addex Therapeutics (-2.88 Prozent auf 0.02 CHF), Comet (-2.75 Prozent auf 289.80 CHF), Swiss Re (-2.04 Prozent auf 148.85 CHF) und Arbonia (-1.97 Prozent auf 3.73 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 815’601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348.230 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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