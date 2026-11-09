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SPI-Kursentwicklung 09.11.2026 12:26:18

Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagmittag

Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagmittag

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.45 Prozent auf 20’925.37 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.646 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.114 Prozent leichter bei 20’807.95 Punkten, nach 20’831.76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’925.37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’807.95 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der SPI bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’509.58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’974.56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 14.71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 21’271.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 9.21 Prozent auf 144.60 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.95 Prozent auf 1.06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4.58 Prozent auf 59.40 CHF), DocMorris (+ 4.42 Prozent auf 17.23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.86 Prozent auf 5.92 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.38 Prozent auf 29.50 CHF), Addex Therapeutics (-2.88 Prozent auf 0.02 CHF), Comet (-2.75 Prozent auf 289.80 CHF), Swiss Re (-2.04 Prozent auf 148.85 CHF) und Arbonia (-1.97 Prozent auf 3.73 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 815’601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348.230 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
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Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’183.57 19.22 SYBDTU
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Long 13’294.84 8.97 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0.02 -2.88% Addex Therapeutics Ltd.
Arbonia AG 3.74 -1.71% Arbonia AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 29.50 -4.38% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1’249.00 0.73% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 6.82 -0.58% Bellevue AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5.98 4.91% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 145.00 9.52% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 291.60 -2.15% Comet Holding AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 59.40 4.58% COSMO Pharmaceuticals N.V.
DocMorris AG (ex Zur Rose) 17.23 4.42% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.36 0.00% EvoNext Holdings AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 406.60 1.65% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.06 4.95% SHL Telemedicine
Swiss Re AG 148.70 -2.14% Swiss Re AG
UBS 39.40 -0.54% UBS

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