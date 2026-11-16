Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0.57 Prozent höher bei 15’192.58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.733 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.402 Prozent fester bei 15’166.87 Punkten, nach 15’106.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15’272.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’147.01 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’391.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14’390.67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 12’634.30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14.68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2.66 Prozent auf 173.95 CHF), Alcon (+ 1.27 Prozent auf 62.14 CHF), Novartis (+ 1.27 Prozent auf 135.76 CHF), Roche (+ 1.14 Prozent auf 409.30 CHF) und Holcim (+ 0.91 Prozent auf 75.24 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Geberit (-1.71 Prozent auf 585.60 CHF), Amrize (-1.57 Prozent auf 33.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.06 Prozent auf 69.22 CHF), Sika (-0.86 Prozent auf 190.30 CHF) und Logitech (-0.64 Prozent auf 84.18 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’565’016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348.395 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7.03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch