Gewinne in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester

Der SMI legt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.37 Prozent auf 14’437.59 Punkte zu. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.681 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.388 Prozent auf 14’440.18 Punkte an der Kurstafel, nach 14’384.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’460.05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’436.03 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0.077 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’571.33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SMI bei 13’504.76 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 12’219.20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.98 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1.20 Prozent auf 219.60 CHF), Swiss Re (+ 0.89 Prozent auf 141.20 CHF), Richemont (+ 0.79 Prozent auf 192.55 CHF), Swisscom (+ 0.72 Prozent auf 631.00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.71 Prozent auf 595.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Alcon (-0.58 Prozent auf 58.12 CHF), Givaudan (-0.43 Prozent auf 3’260.00 CHF), Logitech (-0.38 Prozent auf 78.90 CHF), Nestlé (-0.13 Prozent auf 78.42 CHF) und Holcim (-0.08 Prozent auf 72.70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 267’664 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch