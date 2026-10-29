Gewinne in Zürich: SMI verbucht zum Start Gewinne

Am Donnerstag klettert der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0.63 Prozent auf 14’672.69 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.408 Prozent fester bei 14’640.59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’581.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’656.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’686.38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1.38 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 13’912.19 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 14’486.10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12’314.10 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’686.38 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2.33 Prozent auf 81.74 CHF), Novartis (+ 1.59 Prozent auf 131.28 CHF), Galderma (+ 1.16 Prozent auf 187.35 CHF), Nestlé (+ 1.14 Prozent auf 83.75 CHF) und Partners Group (+ 1.09 Prozent auf 651.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-6.53 Prozent auf 30.93 CHF), Logitech (-1.27 Prozent auf 80.98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.27 Prozent auf 72.68 CHF), Holcim (-0.06 Prozent auf 68.06 CHF) und Geberit (+ 0.18 Prozent auf 571.20 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die Amrize-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 270’848 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343.725 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch