|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SIX-Handel im Blick
|
29.10.2026 09:28:20
Gewinne in Zürich: SMI verbucht zum Start Gewinne
Der SMI bleibt auch heute in der Gewinnzone.
Am Donnerstag klettert der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0.63 Prozent auf 14’672.69 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.408 Prozent fester bei 14’640.59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’581.10 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’656.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’686.38 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1.38 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 13’912.19 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 14’486.10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12’314.10 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’686.38 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2.33 Prozent auf 81.74 CHF), Novartis (+ 1.59 Prozent auf 131.28 CHF), Galderma (+ 1.16 Prozent auf 187.35 CHF), Nestlé (+ 1.14 Prozent auf 83.75 CHF) und Partners Group (+ 1.09 Prozent auf 651.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-6.53 Prozent auf 30.93 CHF), Logitech (-1.27 Prozent auf 80.98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.27 Prozent auf 72.68 CHF), Holcim (-0.06 Prozent auf 68.06 CHF) und Geberit (+ 0.18 Prozent auf 571.20 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI ist die Amrize-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 270’848 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343.725 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 29.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’827.84
|0.48%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI etwas fester -- DAX mit Verlusten -- Wall Street unter Druck -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.