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Index-Performance im Fokus 29.10.2026 15:58:15

Gewinne in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags fester

Gewinne in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags fester

Der SMI performt heute positiv.

Richemont
165.20 CHF 0.31%
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Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1.49 Prozent stärker bei 14’798.17 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.681 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.408 Prozent auf 14’640.59 Punkte an der Kurstafel, nach 14’581.10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’861.53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14’656.57 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2.25 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13’912.19 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 14’486.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’314.10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.71 Prozent zu Buche. 14’861.53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Sandoz (+ 5.83 Prozent auf 84.54 CHF), UBS (+ 3.19 Prozent auf 39.83 CHF), Novartis (+ 2.93 Prozent auf 133.00 CHF), Amrize (+ 2.87 Prozent auf 34.04 CHF) und Holcim (+ 2.85 Prozent auf 70.04 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-0.15 Prozent auf 81.90 CHF), Givaudan (+ 0.13 Prozent auf 3’919.00 CHF), Nestlé (+ 0.13 Prozent auf 82.92 CHF), Richemont (+ 0.46 Prozent auf 164.85 CHF) und Swiss Re (+ 0.77 Prozent auf 151.25 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’711’321 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343.725 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.07 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 6.8979 12.65 160910327
Long 12.263 5.98 160910322
Long 19.4765 2.94 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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