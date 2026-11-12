SMI 998089 / CH0009980894
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12.11.2026 15:58:13
Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker
Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.
Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0.54 Prozent auf 15’135.86 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.729 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.845 Prozent stärker bei 15’181.09 Punkten, nach 15’053.86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15’200.17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’098.83 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2.37 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 13’877.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der SMI noch bei 14’449.47 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 12’793.74 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15’200.17 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.
Tops und Flops im SMI aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 2.86 Prozent auf 61.18 CHF), Zurich Insurance (+ 1.95 Prozent auf 649.80 CHF), Sandoz (+ 1.27 Prozent auf 86.28 CHF), Amrize (+ 1.25 Prozent auf 34.80 CHF) und Richemont (+ 0.88 Prozent auf 177.50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-2.84 Prozent auf 664.60 CHF), UBS (-0.68 Prozent auf 40.92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.14 Prozent auf 70.60 CHF), Lonza (+ 0.03 Prozent auf 663.80 CHF) und Galderma (+ 0.08 Prozent auf 195.10 CHF).
Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’218’759 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 346.686 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.81 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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