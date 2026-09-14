SMI 998089 / CH0009980894
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14.09.2026 15:58:18
Gewinne in Zürich: SMI liegt im Plus
Am Montag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Um 15:41 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 1.40 Prozent auf 13’968.45 Punkte an. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.577 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.405 Prozent auf 13’831.04 Punkte an der Kurstafel, nach 13’775.27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’829.94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’998.88 Zählern.
SMI seit Jahresbeginn
Der SMI wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Stand von 14’390.67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SMI bei 13’708.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 12’193.86 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5.44 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 6.28 Prozent auf 365.80 CHF), Givaudan (+ 2.69 Prozent auf 3’249.00 CHF), Novartis (+ 2.52 Prozent auf 114.86 CHF), Nestlé (+ 2.49 Prozent auf 79.47 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2.16 Prozent auf 217.20 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4.17 Prozent auf 75.38 CHF), Sika (-1.92 Prozent auf 181.45 CHF), Holcim (-1.87 Prozent auf 69.12 CHF), UBS (-1.86 Prozent auf 43.73 CHF) und Richemont (-0.80 Prozent auf 173.60 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 2’253’646 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 289.423 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.21 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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