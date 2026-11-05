SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|SMI-Kursentwicklung
|
05.11.2026 12:26:39
Gewinne in Zürich: SMI klettert mittags
Das macht der SMI am Donnerstag.
Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.14 Prozent höher bei 15’043.47 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.708 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15’061.17 Zählern und damit 0.255 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15’022.85 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15’092.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’995.55 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 2.21 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 13’703.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der SMI bei 14’551.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SMI noch bei 12’363.53 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.
SMI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2.51 Prozent auf 75.18 CHF), Sika (+ 1.74 Prozent auf 189.65 CHF), Lonza (+ 1.36 Prozent auf 670.60 CHF), Swiss Re (+ 1.15 Prozent auf 157.90 CHF) und Richemont (+ 1.02 Prozent auf 173.85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-0.95 Prozent auf 62.68 CHF), Logitech (-0.67 Prozent auf 82.46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.57 Prozent auf 70.06 CHF), Novartis (-0.31 Prozent auf 133.84 CHF) und Nestlé (-0.28 Prozent auf 85.66 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’520’569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 339.281 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.28 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’796.50
|-1.14%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.