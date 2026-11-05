Gewinne in Zürich: SMI klettert mittags

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.14 Prozent höher bei 15’043.47 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.708 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15’061.17 Zählern und damit 0.255 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15’022.85 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15’092.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’995.55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 2.21 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 13’703.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der SMI bei 14’551.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SMI noch bei 12’363.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2.51 Prozent auf 75.18 CHF), Sika (+ 1.74 Prozent auf 189.65 CHF), Lonza (+ 1.36 Prozent auf 670.60 CHF), Swiss Re (+ 1.15 Prozent auf 157.90 CHF) und Richemont (+ 1.02 Prozent auf 173.85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-0.95 Prozent auf 62.68 CHF), Logitech (-0.67 Prozent auf 82.46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.57 Prozent auf 70.06 CHF), Novartis (-0.31 Prozent auf 133.84 CHF) und Nestlé (-0.28 Prozent auf 85.66 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’520’569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 339.281 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.28 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch