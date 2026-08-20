Gewinne in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.15 Prozent auf 14’407.64 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.063 Prozent fester bei 14’395.68 Punkten, nach 14’386.58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’410.36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’392.00 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0.378 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’254.36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13’399.29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12’276.26 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.76 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0.72 Prozent auf 3’216.00 CHF), Holcim (+ 0.61 Prozent auf 69.82 CHF), Lonza (+ 0.59 Prozent auf 582.60 CHF), Geberit (+ 0.46 Prozent auf 568.80 CHF) und Novartis (+ 0.44 Prozent auf 127.68 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-1.94 Prozent auf 78.74 CHF), Partners Group (-0.61 Prozent auf 715.80 CHF), Swiss Re (-0.50 Prozent auf 139.45 CHF), Kühne + Nagel International (-0.47 Prozent auf 211.40 CHF) und Sika (-0.32 Prozent auf 184.55 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 108’865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307.560 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch