Gewinne in Zürich: SLI zum Start in Grün

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.50 Prozent stärker bei 1’941.40 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1’936.53 Zählern und damit 0.251 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1’931.68 Punkte).

Das Tagestief des SLI betrug 1’936.22 Punkte, das Tageshoch hingegen 1’941.80 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 25.10.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’983.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, mit 2’007.69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Wert von 1’719.57 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10.09 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’023.54 Punkten. Bei 1’742.94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2.57 Prozent auf 121.60 CHF), VAT (+ 2.44 Prozent auf 352.10 CHF), Swatch (I) (+ 2.07 Prozent auf 162.80 CHF), Straumann (+ 1.39 Prozent auf 113.05 CHF) und Adecco SA (+ 1.22 Prozent auf 23.26 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Novartis (-0.98 Prozent auf 92.76 CHF), Zurich Insurance (-0.72 Prozent auf 549.00 CHF), Swiss Life (-0.55 Prozent auf 729.60 CHF), Givaudan (-0.20 Prozent auf 3’925.00 CHF) und Swisscom (-0.20 Prozent auf 508.50 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 403’219 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217.524 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.89 zu Buche schlagen. Im Index weist die Adecco SA-Aktie mit 10.10 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch