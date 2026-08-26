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Index-Performance im Fokus 26.08.2026 17:58:11

Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich

Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich

Der SLI verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Partners Group
736.12 CHF 1.89%
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Am Mittwoch stieg der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0.27 Prozent auf 2’330.37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.135 Prozent auf 2’327.32 Punkte an der Kurstafel, nach 2’324.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2’337.24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’325.44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.817 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der SLI bei 2’276.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der SLI noch bei 2’151.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’009.30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 3.71 Prozent auf 73.80 CHF), Amrize (+ 3.26 Prozent auf 36.46 CHF), Richemont (+ 2.11 Prozent auf 191.00 CHF), Logitech (+ 1.78 Prozent auf 79.94 CHF) und UBS (+ 1.57 Prozent auf 43.90 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sandoz (-3.92 Prozent auf 70.66 CHF), Sonova (-1.55 Prozent auf 241.20 CHF), Roche (-1.47 Prozent auf 368.30 CHF), Lonza (-1.01 Prozent auf 587.80 CHF) und Novartis (-0.90 Prozent auf 127.18 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’758’679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 314.377 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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