SLI 3025288 / CH0030252883
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16.11.2026 17:58:15
Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
Der SLI stieg am Montag.
Am Montag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0.32 Prozent stärker bei 2’431.78 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.309 Prozent höher bei 2’431.43 Punkten, nach 2’423.95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’443.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’430.95 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2’306.78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 2’318.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2’051.84 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Zählern.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2.66 Prozent auf 173.95 CHF), Straumann (+ 1.45 Prozent auf 108.75 CHF), Alcon (+ 1.27 Prozent auf 62.14 CHF), Novartis (+ 1.27 Prozent auf 135.76 CHF) und Roche (+ 1.14 Prozent auf 409.30 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Geberit (-1.71 Prozent auf 585.60 CHF), Amrize (-1.57 Prozent auf 33.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.06 Prozent auf 69.22 CHF), Kühne + Nagel International (-1.01 Prozent auf 234.40 CHF) und Sika (-0.86 Prozent auf 190.30 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’565’016 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 348.395 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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