SLI 3025288 / CH0030252883
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05.11.2026 12:26:39
Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester
Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.30 Prozent höher bei 2’424.47 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.338 Prozent fester bei 2’425.30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’417.13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’433.53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’417.45 Punkten erreichte.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 2.65 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 2’216.11 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 2’332.60 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 2’022.65 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’433.53 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 2.51 Prozent auf 75.18 CHF), Sika (+ 1.74 Prozent auf 189.65 CHF), Lonza (+ 1.36 Prozent auf 670.60 CHF), Swisscom (+ 1.27 Prozent auf 720.00 CHF) und Swiss Re (+ 1.15 Prozent auf 157.90 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Julius Bär (-1.31 Prozent auf 70.62 CHF), Straumann (-1.07 Prozent auf 106.25 CHF), Alcon (-0.95 Prozent auf 62.68 CHF), Kühne + Nagel International (-0.70 Prozent auf 242.30 CHF) und Logitech (-0.67 Prozent auf 82.46 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’520’569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339.281 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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