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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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Index-Bewegung 26.08.2026 09:28:16

Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Start

Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Start

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Amrize
36.52 CHF 3.74%
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.29 Prozent fester bei 2’331.04 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.135 Prozent auf 2’327.32 Punkte an der Kurstafel, nach 2’324.19 Punkten am Vortag.

Bei 2’325.44 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’331.12 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0.846 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’276.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’151.18 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Stand von 2’009.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.37 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Amrize (+ 1.81 Prozent auf 35.95 CHF), Givaudan (+ 1.69 Prozent auf 3’377.00 CHF), UBS (+ 1.32 Prozent auf 43.79 CHF), Logitech (+ 1.04 Prozent auf 79.36 CHF) und Holcim (+ 1.01 Prozent auf 71.88 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Galderma (-1.25 Prozent auf 169.45 CHF), Kühne + Nagel International (-1.13 Prozent auf 218.40 CHF), Sandoz (-1.06 Prozent auf 72.76 CHF), Lonza (-0.74 Prozent auf 589.40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.50 Prozent auf 79.22 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 271’276 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314.377 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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