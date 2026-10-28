Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.06 Prozent höher bei 20’613.26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.592 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.234 Prozent auf 20’551.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’599.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20’635.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’480.06 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0.993 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’758.71 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 28.07.2026, mit 20’401.08 Punkten bewertet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Wert von 17’080.74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13.00 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 9.19 Prozent auf 261.50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.33 Prozent auf 20.96 CHF), Huber + Suhner (+ 3.80 Prozent auf 169.20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3.05 Prozent auf 50.60 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 2.91 Prozent auf 74.30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Logitech (-9.66 Prozent auf 83.08 CHF), Xlife Sciences (-8.47 Prozent auf 8.64 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), MindMaze Therapeutics (-5.49 Prozent auf 0.16 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.47 Prozent auf 5.56 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’972’881 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 349.375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch