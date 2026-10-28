Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’581 -0.1%  SPI 20’585 -0.1%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’704 0.4%  Euro 0.9231 0.0%  EStoxx50 6’168 0.1%  Gold 4’031 -0.6%  Bitcoin 66’253 -1.4%  Dollar 0.8287 0.1%  Öl 114.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Leichter Rückschlag nach Fed-Entscheidung
Implenia-Aktie: Grossauftrag für Spitalneubau erhalten
STMicroelectronics-Aktie verliert: So lief das dritte Quartal beim Halbleiterkonzern
Renault-Aktie: Wachstum verlangsamt sich im dritten Quartal
Oerlikon-Aktie: Konzern übertrifft Analystenerwartungen
Suche...

EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 28.10.2026 15:58:22

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Der SPI gönnt sich am Nachmittag eine Verschnaufpause.

Kuros
21.08 CHF 5.43%
Kaufen Verkaufen

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.06 Prozent höher bei 20’613.26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.592 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.234 Prozent auf 20’551.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’599.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20’635.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’480.06 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0.993 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’758.71 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 28.07.2026, mit 20’401.08 Punkten bewertet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Wert von 17’080.74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13.00 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 9.19 Prozent auf 261.50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.33 Prozent auf 20.96 CHF), Huber + Suhner (+ 3.80 Prozent auf 169.20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3.05 Prozent auf 50.60 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 2.91 Prozent auf 74.30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Logitech (-9.66 Prozent auf 83.08 CHF), Xlife Sciences (-8.47 Prozent auf 8.64 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), MindMaze Therapeutics (-5.49 Prozent auf 0.16 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.47 Prozent auf 5.56 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’972’881 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 349.375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EvoNext Holdings AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Xlife Sciences AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
28.10.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
28.10.26 Marktüberblick: Werte mit KI-Bezug gesucht
28.10.26 Rekordhoch rückt näher
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.73 SYBKYU
Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Barry Callebaut AG (N) 1’151.00 0.96% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 73.40 1.66% Basilea Pharmaceutica AG
Bellevue AG 6.64 0.00% Bellevue AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5.70 -1.04% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
EvoNext Holdings AG 2.27 0.00% EvoNext Holdings AG
Huber + Suhner AG 169.20 3.80% Huber + Suhner AG
Jungfraubahn AG (N) 260.00 8.56% Jungfraubahn AG (N)
Kuros (Kuros Biosciences) 20.94 5.23% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 82.68 -10.72% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0.16 -4.88% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 405.00 -0.10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.01 -5.61% SHL Telemedicine
UBS 38.27 -1.66% UBS
Xlife Sciences AG 8.60 -8.90% Xlife Sciences AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 49.40 0.61% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Barry Callebaut am 28.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Bayer
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’585.22 -0.07%