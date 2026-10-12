Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.23 Prozent höher bei 19’587.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.446 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19’602.34 Zählern und damit 0.305 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’542.69 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’582.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’639.48 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19’454.12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI mit 20’023.15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der SPI bei 17’212.17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.38 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit EvoNext (+ 10.50 Prozent auf 2.42 CHF), Idorsia (+ 4.10 Prozent auf 4.37 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.69 Prozent auf 7.87 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.64 Prozent auf 0.15 CHF) und Villars SA (+ 2.59 Prozent auf 595.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-7.61 Prozent auf 18.20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.22 Prozent auf 48.80 CHF), Adecco SA (-5.45 Prozent auf 22.54 CHF), BioVersys (-5.28 Prozent auf 25.10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5.28 Prozent auf 5.38 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 638’508 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 313.425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch