Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI zum Handelsstart steigen

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.14 Prozent höher bei 11’171.14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.263 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.091 Prozent auf 11’165.96 Punkte an der Kurstafel, nach 11’155.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11’171.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11’154.44 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der SMI auf 10’737.37 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, wies der SMI einen Stand von 11’068.70 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2022, den Stand von 10’773.23 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 1.75 Prozent zu. Bei 11’616.37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’251.33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1.26 Prozent auf 25.67 CHF), Givaudan (+ 0.74 Prozent auf 3’520.00 CHF), Partners Group (+ 0.70 Prozent auf 1’218.00 CHF), Lonza (+ 0.64 Prozent auf 344.60 CHF) und Sika (+ 0.60 Prozent auf 268.90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-0.67 Prozent auf 118.95 CHF), Swiss Re (-0.40 Prozent auf 95.60 CHF), Zurich Insurance (-0.25 Prozent auf 442.30 CHF), Novartis (-0.25 Prozent auf 85.05 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.14 Prozent auf 290.20 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 302’118 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268.299 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch