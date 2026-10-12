Gewinne in Zürich: Am Montagmittag Gewinne im SLI

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.30 Prozent fester bei 2’225.78 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.416 Prozent auf 2’228.35 Punkte an der Kurstafel, nach 2’219.11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’230.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’224.09 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der SLI bei 2’219.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SLI 2’283.28 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2’022.66 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3.48 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Galderma (+ 1.21 Prozent auf 166.95 CHF), Sonova (+ 1.13 Prozent auf 267.60 CHF), Swiss Re (+ 1.11 Prozent auf 145.60 CHF), Swiss Life (+ 0.77 Prozent auf 890.40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.63 Prozent auf 579.60 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-0.79 Prozent auf 624.00 CHF), Lindt (-0.76 Prozent auf 7’790.00 CHF), Sika (-0.32 Prozent auf 173.25 CHF), Givaudan (-0.26 Prozent auf 3’431.00 CHF) und Richemont (-0.21 Prozent auf 169.95 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 638’508 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 305.902 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.68 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch