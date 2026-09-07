Gewinne in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.11 Prozent höher bei 3’373.08 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.020 Prozent stärker bei 3’370.18 Punkten in den Handel, nach 3’369.49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’388.12 Punkte, das Tagestief hingegen 3’369.13 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’277.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 3’004.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 2’293.95 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26.90 Prozent zu. 3’388.12 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4.23 Prozent auf 172.40 EUR), STRABAG SE (+ 1.86 Prozent auf 98.80 EUR), PORR (+ 1.09 Prozent auf 37.25 EUR), CA Immobilien (+ 1.07 Prozent auf 23.70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0.73 Prozent auf 4.14 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-3.36 Prozent auf 2.30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.96 Prozent auf 4.50 EUR), DO (-1.94 Prozent auf 202.00 EUR), FACC (-1.32 Prozent auf 16.44 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.18 Prozent auf 75.30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 49’463 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48.129 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch