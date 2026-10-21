Wolford Aktie 340608 / AT0000834007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index im Blick
|
21.10.2026 15:58:13
Gewinne in Wien: Gewinne im ATX Prime
Mit dem ATX Prime geht es derzeit aufwärts.
Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 1.16 Prozent auf 3’204.75 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.063 Prozent auf 3’170.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’168.06 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’215.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’167.99 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0.458 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’380.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’202.97 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 2’311.61 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20.56 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7.21 Prozent auf 172.40 EUR), PORR (+ 3.41 Prozent auf 31.85 EUR), Rosenbauer (+ 2.97 Prozent auf 62.40 EUR), AMAG (+ 2.94 Prozent auf 31.50 EUR) und Lenzing (+ 2.86 Prozent auf 10.80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6.42 Prozent auf 2.04 EUR), UBM Development (-5.63 Prozent auf 14.25 EUR), Warimpex (-4.00 Prozent auf 0.46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.30 Prozent auf 3.83 EUR) und Wienerberger (-0.93 Prozent auf 16.04 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 215’733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42.846 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wolford AG
|
22.10.26
|Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gewinne in Wien: Gewinne im ATX Prime (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Wolford AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’079.68
|-4.41%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.