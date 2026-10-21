Gewinne in Wien: Gewinne im ATX Prime

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 1.16 Prozent auf 3’204.75 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.063 Prozent auf 3’170.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’168.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’215.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’167.99 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0.458 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’380.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’202.97 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 2’311.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20.56 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7.21 Prozent auf 172.40 EUR), PORR (+ 3.41 Prozent auf 31.85 EUR), Rosenbauer (+ 2.97 Prozent auf 62.40 EUR), AMAG (+ 2.94 Prozent auf 31.50 EUR) und Lenzing (+ 2.86 Prozent auf 10.80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6.42 Prozent auf 2.04 EUR), UBM Development (-5.63 Prozent auf 14.25 EUR), Warimpex (-4.00 Prozent auf 0.46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.30 Prozent auf 3.83 EUR) und Wienerberger (-0.93 Prozent auf 16.04 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 215’733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42.846 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch