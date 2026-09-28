Gewinne in Wien: Gewinne im ATX

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.46 Prozent fester bei 6’975.71 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 196.480 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’945.10 Zählern und damit 0.021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’943.67 Punkte).

Das Tagestief des ATX betrug 6’944.89 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’987.87 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der ATX 6’786.58 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 6’406.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 4’654.25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 30.34 Prozent. Bei 7’018.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 3.76 Prozent auf 64.90 EUR), Wienerberger (+ 2.83 Prozent auf 17.79 EUR), EVN (+ 1.77 Prozent auf 28.70 EUR), OMV (+ 1.61 Prozent auf 72.75 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.46 Prozent auf 124.90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-2.51 Prozent auf 198.40 EUR), Raiffeisen (-1.78 Prozent auf 63.55 EUR), voestalpine (-1.05 Prozent auf 45.32 EUR), Vienna Insurance (-0.44 Prozent auf 68.50 EUR) und DO (-0.42 Prozent auf 188.60 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 159’539 Aktien gehandelt. Mit 47.818 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 6.48 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch