Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 2.01 Prozent stärker bei 6’149.85 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 182.536 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’028.07 Zählern und damit 0.014 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’028.92 Punkte).

Bei 6’154.98 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’028.07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0.892 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der ATX bei 6’270.26 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 6’758.44 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 5’000.70 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7.29 Prozent auf 95.70 EUR), voestalpine (+ 3.87 Prozent auf 32.72 EUR), Palfinger (+ 3.30 Prozent auf 26.60 EUR), PORR (+ 2.71 Prozent auf 34.05 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.68 Prozent auf 107.20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen CA Immobilien (-1.43 Prozent auf 20.70 EUR), Vienna Insurance (-0.69 Prozent auf 72.20 EUR), Verbund (+ 0.21 Prozent auf 70.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 31.10 EUR) und EVN (+ 0.66 Prozent auf 30.45 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 53’759 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 42.380 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.55 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch