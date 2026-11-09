ATX 998663 / AT0000999982
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09.11.2026 09:28:16
Gewinne in Wien: ATX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.
Um 09:11 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.26 Prozent auf 6’451.58 Punkte zu. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187.366 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’434.80 Punkten in den Montagshandel, nach 6’434.80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6’469.78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’427.99 Punkten erreichte.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der ATX bei 6’543.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6’652.73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4’754.18 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20.55 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 1.08 Prozent auf 112.70 EUR), Raiffeisen (+ 0.85 Prozent auf 59.05 EUR), voestalpine (+ 0.85 Prozent auf 40.48 EUR), BAWAG (+ 0.80 Prozent auf 164.00 EUR) und PORR (+ 0.47 Prozent auf 32.00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-4.35 Prozent auf 101.20 EUR), OMV (-0.91 Prozent auf 71.10 EUR), Verbund (-0.55 Prozent auf 72.30 EUR), CA Immobilien (-0.47 Prozent auf 21.10 EUR) und Wienerberger (-0.23 Prozent auf 17.30 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 23’987 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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