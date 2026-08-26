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ATX-Performance im Fokus 26.08.2026 09:28:16

Gewinne in Wien: ATX zum Handelsstart stärker

Gewinne in Wien: ATX zum Handelsstart stärker

ATX-Handel am Mittwoch.

AT & S
128.23 CHF 1.47%
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Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent stärker bei 6’676.61 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186.326 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.034 Prozent schwächer bei 6’670.03 Punkten, nach 6’672.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’688.47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’648.89 Zählern.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0.669 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 6’455.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’099.93 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 4’703.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24.76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell DO (+ 1.45 Prozent auf 209.50 EUR), voestalpine (+ 1.36 Prozent auf 44.66 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.25 Prozent auf 17.80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.04 Prozent auf 136.40 EUR) und Wienerberger (+ 0.97 Prozent auf 19.78 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-2.28 Prozent auf 66.35 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.10 EUR), CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 23.75 EUR), Raiffeisen (+ 0.00 Prozent auf 62.75 EUR) und Andritz (+ 0.00 Prozent auf 81.00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 31’443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.546 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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