Gewinne in Wien: ATX zum Handelsende im Plus

Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0.22 Prozent stärker bei 6’885.23 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193.590 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.021 Prozent auf 6’871.24 Punkte an der Kurstafel, nach 6’869.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’866.57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’914.35 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0.371 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der ATX mit 6’672.96 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 6’072.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der ATX mit 4’645.10 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28.65 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 3.31 Prozent auf 106.20 EUR), PORR (+ 2.76 Prozent auf 37.20 EUR), OMV (+ 1.48 Prozent auf 71.85 EUR), Wienerberger (+ 1.11 Prozent auf 18.20 EUR) und BAWAG (+ 0.90 Prozent auf 179.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), AT S (AT&S) (-2.46 Prozent auf 166.40 EUR), Vienna Insurance (-2.19 Prozent auf 71.60 EUR), Verbund (-1.47 Prozent auf 60.40 EUR) und UNIQA Insurance (-0.87 Prozent auf 18.16 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 402’967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch