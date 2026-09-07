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Marktbericht 07.09.2026 17:58:14

Gewinne in Wien: ATX steigt schlussendlich

Gewinne in Wien: ATX steigt schlussendlich

So performte der ATX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

AT & S
164.84 CHF 6.40%
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Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0.69 Prozent höher bei 6’905.36 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193.102 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.022 Prozent auf 6’859.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’858.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’910.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’858.80 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’652.73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der ATX auf 6’084.17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 4’597.61 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 29.03 Prozent zu. Bei 6’910.60 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6.05 Prozent auf 175.40 EUR), STRABAG SE (+ 2.37 Prozent auf 99.30 EUR), Palfinger (+ 1.40 Prozent auf 32.50 EUR), OMV (+ 1.02 Prozent auf 69.60 EUR) und PORR (+ 0.95 Prozent auf 37.20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen DO (-1.70 Prozent auf 202.50 EUR), CA Immobilien (-0.64 Prozent auf 23.30 EUR), Andritz (-0.59 Prozent auf 83.80 EUR), EVN (-0.52 Prozent auf 28.90 EUR) und Raiffeisen (-0.47 Prozent auf 63.75 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 386’251 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 48.129 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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