Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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11.08.2026 17:58:11
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels stärker
Der ATX Prime verbuchte zum Handelsende Zuwächse.
Am Dienstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0.35 Prozent fester bei 3’288.26 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent fester bei 3’276.99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’276.95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’256.76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’292.83 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der ATX Prime 3’189.18 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der ATX Prime bei 2’935.32 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 2’360.24 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23.70 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 6.18 Prozent auf 79.00 EUR), voestalpine (+ 3.54 Prozent auf 47.34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.70 Prozent auf 152.20 EUR), OMV (+ 1.71 Prozent auf 65.45 EUR) und Österreichische Post (+ 1.47 Prozent auf 31.05 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Rosenbauer (-3.13 Prozent auf 61.80 EUR), Addiko Bank (-1.94 Prozent auf 25.30 EUR), Lenzing (-1.90 Prozent auf 23.25 EUR), Verbund (-1.55 Prozent auf 57.00 EUR) und Vienna Insurance (-1.42 Prozent auf 69.40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 358’377 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46.614 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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