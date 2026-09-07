FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
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07.09.2026 17:58:14
Gewinne in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich fester
Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.61 Prozent fester bei 3’390.08 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.020 Prozent auf 3’370.18 Punkte an der Kurstafel, nach 3’369.49 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3’392.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’368.86 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’277.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’004.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’293.95 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 6.13 Prozent auf 4.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 6.05 Prozent auf 175.40 EUR), STRABAG SE (+ 2.37 Prozent auf 99.30 EUR), Palfinger (+ 1.40 Prozent auf 32.50 EUR) und Semperit (+ 1.11 Prozent auf 18.20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-3.36 Prozent auf 2.30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.05 Prozent auf 4.45 EUR), Frequentis (-2.02 Prozent auf 72.80 EUR), DO (-1.70 Prozent auf 202.50 EUR) und FACC (-1.68 Prozent auf 16.38 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 386’251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48.129 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6.71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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