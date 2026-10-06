Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0.89 Prozent höher bei 3’338.25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 3’308.67 Punkte an der Kurstafel, nach 3’308.71 Punkten am Vortag.

Bei 3’349.72 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’307.87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3’369.49 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’226.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’364.31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 25.58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 4.78 Prozent auf 0.48 EUR), Andritz (+ 2.90 Prozent auf 85.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.86 Prozent auf 233.50 EUR), CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.90 EUR) und voestalpine (+ 1.78 Prozent auf 44.70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6.25 Prozent auf 2.10 EUR), PORR (-1.61 Prozent auf 30.55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.48 Prozent auf 3.99 EUR), Polytec (-1.35 Prozent auf 5.86 EUR) und Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 521’368 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44.633 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Mit 6.56 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch