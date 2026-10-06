Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’816 0.8%  SPI 19’609 0.8%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’426 0.7%  Euro 0.9362 0.4%  EStoxx50 6’280 0.6%  Gold 4’177 0.9%  Bitcoin 71’676 0.6%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 97.6 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
UBS-Aktie in Grün: Grossbank überträgt ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust
Suche...
ETF Sparplan

voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 06.10.2026 12:26:11

Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

Derzeit zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

voestalpine
41.74 CHF 2.12%
Kaufen Verkaufen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0.89 Prozent höher bei 3’338.25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 3’308.67 Punkte an der Kurstafel, nach 3’308.71 Punkten am Vortag.

Bei 3’349.72 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’307.87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3’369.49 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’226.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’364.31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 25.58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 4.78 Prozent auf 0.48 EUR), Andritz (+ 2.90 Prozent auf 85.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.86 Prozent auf 233.50 EUR), CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.90 EUR) und voestalpine (+ 1.78 Prozent auf 44.70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6.25 Prozent auf 2.10 EUR), PORR (-1.61 Prozent auf 30.55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.48 Prozent auf 3.99 EUR), Polytec (-1.35 Prozent auf 5.86 EUR) und Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 521’368 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44.633 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Mit 6.56 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu voestalpine AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten