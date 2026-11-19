ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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19.11.2026 12:26:31
Gewinne in Wien: ATX Prime steigt mittags
Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.95 Prozent stärker bei 3’167.94 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.002 Prozent tiefer bei 3’138.07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’138.13 Punkten am Vortag.
Bei 3’185.49 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’136.05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 2.86 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 3’194.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der ATX Prime bei 3’245.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’390.42 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.18 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9.67 Prozent auf 124.80 EUR), PORR (+ 5.73 Prozent auf 34.15 EUR), STRABAG SE (+ 3.12 Prozent auf 105.80 EUR), Rosenbauer (+ 2.71 Prozent auf 53.00 EUR) und BAWAG (+ 2.15 Prozent auf 166.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-6.55 Prozent auf 0.43 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.15 Prozent auf 3.38 EUR), OMV (-1.92 Prozent auf 69.00 EUR), Lenzing (-1.90 Prozent auf 10.30 EUR) und Wienerberger (-1.89 Prozent auf 15.61 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 152’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44.672 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wienerberger am 19.11.2026
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