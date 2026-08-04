Gewinne in Wien: ATX Prime steigt

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.99 Prozent aufwärts auf 3’272.79 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.011 Prozent auf 3’241.03 Punkte an der Kurstafel, nach 3’240.66 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’241.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’280.06 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’227.82 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’836.62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2’262.06 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23.12 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’280.06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 8.00 Prozent auf 5.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 4.33 Prozent auf 144.60 EUR), voestalpine (+ 3.39 Prozent auf 48.20 EUR), Polytec (+ 3.09 Prozent auf 5.00 EUR) und Rosenbauer (+ 2.86 Prozent auf 64.80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AMAG (-1.77 Prozent auf 27.80 EUR), OMV (-1.72 Prozent auf 62.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.52 Prozent auf 29.15 EUR), Lenzing (-1.41 Prozent auf 24.40 EUR) und Semperit (-1.00 Prozent auf 14.85 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 158’005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43.817 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch