Gewinne in Wien: ATX Prime schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.24 Prozent fester bei 3’388.14 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.092 Prozent höher bei 3’383.15 Punkten in den Handel, nach 3’380.05 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3’399.36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’365.00 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’241.86 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 2’303.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 27.46 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’399.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 10.43 Prozent auf 206.50 EUR), Wienerberger (+ 3.72 Prozent auf 18.11 EUR), Polytec (+ 2.62 Prozent auf 5.10 EUR), Verbund (+ 2.14 Prozent auf 62.10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.23 Prozent auf 4.10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-11.11 Prozent auf 4.00 EUR), Vienna Insurance (-2.66 Prozent auf 69.40 EUR), Telekom Austria (-2.41 Prozent auf 9.31 EUR), PORR (-2.36 Prozent auf 35.15 EUR) und UNIQA Insurance (-1.70 Prozent auf 18.48 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 385’337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch