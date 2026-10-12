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Index-Performance im Fokus 12.10.2026 17:58:27

Gewinne in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen

Gewinne in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen

Der ATX Prime verzeichnete heute Kursanstiege.

UNIQA Insurance
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Der ATX Prime kletterte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0.94 Prozent auf 3’243.06 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.024 Prozent auf 3’213.57 Punkte an der Kurstafel, nach 3’212.80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3’213.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’250.04 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3’378.94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 3’189.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’331.20 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 22.00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 8.19 Prozent auf 11.36 EUR), Semperit (+ 4.84 Prozent auf 19.50 EUR), UNIQA Insurance (+ 3.13 Prozent auf 17.16 EUR), Raiffeisen (+ 2.78 Prozent auf 57.30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.54 Prozent auf 29.65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-9.01 Prozent auf 2.02 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.10 Prozent auf 4.06 EUR), Addiko Bank (-1.19 Prozent auf 25.00 EUR), Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.60 EUR) und Rosenbauer (-0.97 Prozent auf 61.20 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 386’351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.186 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.11 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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