Gewinne in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.70 Prozent fester bei 3’218.39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 3’195.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’195.97 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’195.97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’221.78 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 0.150 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 3’340.88 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 3’180.54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’333.23 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 21.08 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4.29 Prozent auf 63.20 EUR), Palfinger (+ 3.22 Prozent auf 27.25 EUR), AMAG (+ 3.11 Prozent auf 29.80 EUR), Polytec (+ 2.78 Prozent auf 5.92 EUR) und CA Immobilien (+ 2.61 Prozent auf 21.60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6.60 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), UBM Development (-1.56 Prozent auf 15.75 EUR), Lenzing (-1.10 Prozent auf 10.82 EUR) und CPI Europe (-1.03 Prozent auf 15.34 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200’526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.235 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch