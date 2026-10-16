Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursverlauf
|
16.10.2026 15:58:12
Gewinne in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus
Das macht der ATX Prime am fünften Tag der Woche.
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.70 Prozent fester bei 3’218.39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 3’195.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’195.97 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’195.97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’221.78 Einheiten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 0.150 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 3’340.88 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 3’180.54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’333.23 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 21.08 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4.29 Prozent auf 63.20 EUR), Palfinger (+ 3.22 Prozent auf 27.25 EUR), AMAG (+ 3.11 Prozent auf 29.80 EUR), Polytec (+ 2.78 Prozent auf 5.92 EUR) und CA Immobilien (+ 2.61 Prozent auf 21.60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6.60 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), UBM Development (-1.56 Prozent auf 15.75 EUR), Lenzing (-1.10 Prozent auf 10.82 EUR) und CPI Europe (-1.03 Prozent auf 15.34 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200’526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.235 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
16.10.26
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|ATX aktuell: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Palfinger AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’219.68
|0.74%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.