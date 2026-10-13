Gewinne in Wien: ATX Prime mittags mit Zuschlägen

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.62 Prozent fester bei 3’263.02 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.146 Prozent leichter bei 3’238.32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’243.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’235.32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’268.15 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX Prime 3’378.94 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3’179.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’360.28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22.75 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1.97 Prozent auf 4.14 EUR), BAWAG (+ 1.90 Prozent auf 171.20 EUR), Erste Group Bank (+ 1.73 Prozent auf 111.60 EUR), CA Immobilien (+ 1.43 Prozent auf 21.30 EUR) und EVN (+ 1.37 Prozent auf 29.65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-7.07 Prozent auf 0.46 EUR), Lenzing (-4.93 Prozent auf 10.80 EUR), UBM Development (-3.13 Prozent auf 15.50 EUR), AT S (AT&S) (-2.09 Prozent auf 210.50 EUR) und Polytec (-1.33 Prozent auf 5.92 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 144’424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42.186 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch