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ATX Prime-Kursentwicklung 12.10.2026 12:26:29

Gewinne in Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen

Der ATX Prime gewinnt aktuell an Wert.

FACC
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Am Montag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.80 Prozent fester bei 3’238.46 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.024 Prozent stärker bei 3’213.57 Punkten, nach 3’212.80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’213.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’244.26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’378.94 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3’189.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 2’331.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21.83 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 9.33 Prozent auf 11.48 EUR), Telekom Austria (+ 3.13 Prozent auf 8.89 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.56 Prozent auf 220.50 EUR), Frequentis (+ 2.56 Prozent auf 68.20 EUR) und Raiffeisen (+ 1.88 Prozent auf 56.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-8.11 Prozent auf 2.04 EUR), Warimpex (-3.03 Prozent auf 0.48 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.15 Prozent auf 4.10 EUR), FACC (-1.56 Prozent auf 13.92 EUR) und AMAG (-1.07 Prozent auf 27.80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 163’359 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42.186 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.11 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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