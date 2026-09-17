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Wiener Börse-Handel im Fokus 17.09.2026 15:58:17

Gewinne in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus

Gewinne in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Erste Group Bank
114.58 CHF 2.51%
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Um 15:39 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.44 Prozent nach oben auf 3’355.50 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 3’341.09 Punkte an der Kurstafel, nach 3’340.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’317.76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’357.58 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0.746 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der ATX Prime bei 3’299.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’230.33 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 2’284.85 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26.23 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.18 Prozent auf 166.40 EUR), Erste Group Bank (+ 2.37 Prozent auf 121.00 EUR), Andritz (+ 1.68 Prozent auf 84.90 EUR), FACC (+ 1.55 Prozent auf 15.68 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.30 Prozent auf 18.72 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8.47 Prozent auf 2.16 EUR), Raiffeisen (-6.94 Prozent auf 60.35 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.81 Prozent auf 4.50 EUR), Polytec (-2.24 Prozent auf 4.79 EUR) und Semperit (-2.17 Prozent auf 18.00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 648’718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.031 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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