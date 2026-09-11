Gewinne in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.35 Prozent nach oben auf 3’383.71 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.020 Prozent auf 3’372.43 Punkte an der Kurstafel, nach 3’371.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’370.02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’392.50 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0.401 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der ATX Prime bei 3’288.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’996.27 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 2’318.31 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 27.30 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 3.89 Prozent auf 106.80 EUR), PORR (+ 2.49 Prozent auf 37.10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2.27 Prozent auf 4.50 EUR), Wienerberger (+ 1.83 Prozent auf 18.33 EUR) und OMV (+ 1.20 Prozent auf 71.65 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), Rosenbauer (-2.13 Prozent auf 64.40 EUR), Vienna Insurance (-1.91 Prozent auf 71.80 EUR), Semperit (-1.37 Prozent auf 18.00 EUR) und DO (-1.11 Prozent auf 196.80 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 233’299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch