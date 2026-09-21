Gewinne in Wien: ATX Prime legt zum Start zu

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.76 Prozent höher bei 3’355.31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.029 Prozent schwächer bei 3’329.11 Punkten in den Handel, nach 3’330.07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’360.11 Punkte, das Tagestief hingegen 3’329.11 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 3’212.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 2’312.60 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26.23 Prozent zu. 3’392.50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 3.35 Prozent auf 9.55 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.96 Prozent auf 181.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.82 Prozent auf 72.80 EUR), Erste Group Bank (+ 1.68 Prozent auf 120.80 EUR) und EVN (+ 1.61 Prozent auf 28.35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.12 Prozent auf 4.40 EUR), OMV (-1.04 Prozent auf 71.30 EUR), voestalpine (-0.96 Prozent auf 45.46 EUR) und Verbund (-0.65 Prozent auf 61.60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Telekom Austria-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 31’271 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch