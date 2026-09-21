Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime im Fokus
|
21.09.2026 09:28:14
Gewinne in Wien: ATX Prime legt zum Start zu
Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.76 Prozent höher bei 3’355.31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.029 Prozent schwächer bei 3’329.11 Punkten in den Handel, nach 3’330.07 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’360.11 Punkte, das Tagestief hingegen 3’329.11 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 3’212.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 2’312.60 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26.23 Prozent zu. 3’392.50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 3.35 Prozent auf 9.55 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.96 Prozent auf 181.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.82 Prozent auf 72.80 EUR), Erste Group Bank (+ 1.68 Prozent auf 120.80 EUR) und EVN (+ 1.61 Prozent auf 28.35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.12 Prozent auf 4.40 EUR), OMV (-1.04 Prozent auf 71.30 EUR), voestalpine (-0.96 Prozent auf 45.46 EUR) und Verbund (-0.65 Prozent auf 61.60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Telekom Austria-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 31’271 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
09:28
|Gewinne in Wien: ATX Prime legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Wiener Börse-Handel So bewegt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: So entwickelt sich der ATX Prime mittags (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Gewinne in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
04.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)