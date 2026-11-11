ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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11.11.2026 17:58:14
Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus
Der ATX Prime notierte schlussendlich im Plus.
Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1.30 Prozent auf 3’303.83 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.009 Prozent auf 3’261.63 Punkte an der Kurstafel, nach 3’261.35 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’303.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’261.48 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 4.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’212.80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’288.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’414.58 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 24.29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11.88 Prozent auf 126.20 EUR), Polytec (+ 6.97 Prozent auf 4.30 EUR), Wolford (+ 6.93 Prozent auf 2.16 EUR), Frequentis (+ 5.28 Prozent auf 67.80 EUR) und FACC (+ 4.41 Prozent auf 14.22 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-7.65 Prozent auf 38.38 EUR), Wienerberger (-3.75 Prozent auf 17.20 EUR), Warimpex (-1.92 Prozent auf 0.46 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.65 Prozent auf 29.80 EUR) und CA Immobilien (-0.71 Prozent auf 21.05 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 657’414 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 44.516 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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