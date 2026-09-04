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Wiener Börse-Handel im Fokus 04.09.2026 15:58:14

Gewinne in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker

Gewinne in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker

ATX Prime-Handel heute.

Rosenbauer
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Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1.04 Prozent fester bei 3’374.99 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.028 Prozent fester bei 3’341.12 Punkten, nach 3’340.20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’332.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’376.90 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1.18 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’276.71 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 3’020.86 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 2’304.67 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26.97 Prozent aufwärts. Bei 3’376.90 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 15.59 Prozent auf 172.00 EUR), Wienerberger (+ 3.64 Prozent auf 19.36 EUR), STRABAG SE (+ 3.60 Prozent auf 97.90 EUR), voestalpine (+ 2.55 Prozent auf 46.60 EUR) und DO (+ 2.49 Prozent auf 205.50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-3.36 Prozent auf 2.30 EUR), OMV (-1.53 Prozent auf 67.80 EUR), UNIQA Insurance (-0.96 Prozent auf 18.56 EUR), Rosenbauer (-0.92 Prozent auf 64.80 EUR) und Lenzing (-0.66 Prozent auf 22.60 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 214’595 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Mit 6.70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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