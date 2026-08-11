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ATX-Entwicklung 11.08.2026 15:58:16

Gewinne in Wien: ATX nachmittags stärker

Gewinne in Wien: ATX nachmittags stärker

Mit dem ATX geht es aktuell aufwärts.

Erste Group Bank
112.31 CHF 0.16%
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Am Dienstag steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.36 Prozent im Plus bei 6’677.13 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186.025 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.001 Prozent auf 6’653.23 Punkte an der Kurstafel, nach 6’653.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’605.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’683.03 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX bei 6’484.89 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 5’936.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4’721.03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24.77 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 3.76 Prozent auf 47.44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.97 Prozent auf 152.60 EUR), Österreichische Post (+ 1.47 Prozent auf 31.05 EUR), OMV (+ 1.17 Prozent auf 65.10 EUR) und Andritz (+ 0.87 Prozent auf 81.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-1.56 Prozent auf 69.30 EUR), UNIQA Insurance (-0.98 Prozent auf 18.18 EUR), Raiffeisen (-0.48 Prozent auf 61.65 EUR), Verbund (-0.35 Prozent auf 57.70 EUR) und Erste Group Bank (-0.33 Prozent auf 120.60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 175’171 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 46.614 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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