Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
21.10.2026 15:58:13
Gewinne in Wien: ATX nachmittags auf grünem Terrain
Das macht das Börsenbarometer in Wien am dritten Tag der Woche.
Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.17 Prozent fester bei 6’528.61 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 186.196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.067 Prozent auf 6’457.31 Punkte an der Kurstafel, nach 6’452.99 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’554.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’452.83 Punkten erreichte.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0.432 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 6’900.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der ATX mit 6’511.24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der ATX noch bei 4’626.24 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21.99 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.21 Prozent auf 172.40 EUR), PORR (+ 3.41 Prozent auf 31.85 EUR), Lenzing (+ 2.86 Prozent auf 10.80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.98 Prozent auf 17.54 EUR) und DO (+ 1.61 Prozent auf 202.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-0.93 Prozent auf 16.04 EUR), CA Immobilien (-0.46 Prozent auf 21.45 EUR), Verbund (-0.08 Prozent auf 65.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.00 EUR) und Andritz (+ 0.25 Prozent auf 80.20 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 215’733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42.846 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu CA Immobilien
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX rauscht letztendlich ab (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|ATX aktuell: ATX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu CA Immobilien
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’263.95
|-4.60%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.