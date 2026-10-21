Gewinne in Wien: ATX nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.17 Prozent fester bei 6’528.61 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 186.196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.067 Prozent auf 6’457.31 Punkte an der Kurstafel, nach 6’452.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’554.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’452.83 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0.432 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 6’900.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der ATX mit 6’511.24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der ATX noch bei 4’626.24 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21.99 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.21 Prozent auf 172.40 EUR), PORR (+ 3.41 Prozent auf 31.85 EUR), Lenzing (+ 2.86 Prozent auf 10.80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.98 Prozent auf 17.54 EUR) und DO (+ 1.61 Prozent auf 202.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-0.93 Prozent auf 16.04 EUR), CA Immobilien (-0.46 Prozent auf 21.45 EUR), Verbund (-0.08 Prozent auf 65.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.00 EUR) und Andritz (+ 0.25 Prozent auf 80.20 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 215’733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42.846 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch