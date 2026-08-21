Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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21.08.2026 12:26:29
Gewinne in Wien: ATX auf grünem Terrain
Der ATX macht heute Gewinne.
Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.84 Prozent fester bei 6’622.26 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 184.808 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.019 Prozent auf 6’565.99 Punkte an der Kurstafel, nach 6’567.24 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’647.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’559.65 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1.65 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 21.07.2026, den Stand von 6’511.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5’910.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der ATX mit 4’810.85 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 3.30 Prozent auf 39.15 EUR), STRABAG SE (+ 3.25 Prozent auf 85.70 EUR), voestalpine (+ 3.21 Prozent auf 44.36 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.33 Prozent auf 17.56 EUR) und Palfinger (+ 1.68 Prozent auf 30.30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-1.16 Prozent auf 29.80 EUR), Raiffeisen (-0.57 Prozent auf 60.65 EUR), Wienerberger (-0.41 Prozent auf 19.46 EUR), AT S (AT&S) (-0.28 Prozent auf 142.60 EUR) und OMV (+ 0.00 Prozent auf 69.00 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134’273 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 46.226 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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